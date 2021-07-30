Дивдоходность акций "Детского мира" за 2021г может составить 10% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "Детского мира" за 2021 год может составить 10%, говорится в комментарии BCS Express.

"Детский мир" в рамках дивидендной политики выплачивает промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев - обычно это происходит в декабре. В базовом сценарии дивидендная доходность акций "Детского мира" за 9 месяцев 2021 года по текущим котировкам может достичь 5-6%. Из-за сезонности бизнеса получается так, что итоговые дивиденды за IV квартал обычно близки по размеру с выплатами за 9 месяцев. Всего на горизонте года дивидендная доходность акций "Детского мира" ожидается в районе 10%", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

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