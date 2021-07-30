Утренние прогнозы: снижение на открытии

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на рынке акций РФ в пятницу из-за ухудшения внешнего фона к утру.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ снижением на 0,5%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,3-0,8%, в районе 3775-3790 пунктов. В первые минуты торгов индекс Моснбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Отечественные индексы могут открыть день снижением на 0,5%".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая заметное ухудшение внешнего фона, складывающегося на утро пятницы, ожидаем, что индекс Мосбиржи не сможет продолжить рост и будет тяготеть к уровню 3750 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу со снижения".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, вероятно, ниже уровня в 3800 пунктов".