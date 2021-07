Nikkei 225 упал до минимума за 29 месяцев

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 коснулись сессионных рекордов несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики.

Оптимизм инвесторов относительно сезона корпоративной отчетности в США и обещания Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться мягкой монетарной политики перевешивает риски, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, пишет Trading Economics.

Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали роста на уровне 8,5%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%.

ВВП в первом квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 6,3%. Ранее сообщалось об увеличении этого показателя на 6,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 24 тыс. - до 400 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 424 тыс., а не 419 тыс., как сообщалось ранее. Это был максимальный показатель за последние два месяца.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение числа заявок говорит о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" пока не оказывает существенного негативного влияния на экономику, отмечает MarketWatch.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в июне опустился на 1,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение зафиксировано впервые за последние четыре месяца. В мае показатель вырос на 13,4%.

В июне по сравнению с предыдущим месяцем падение индикатора составило также 1,9%. В мае относительно предыдущего месяца индекс вырос на рекордные 8,3%.

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.

Ранее ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и пообещала продолжать ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.

В то же время он отметил, что усиление инфляции в США является временным, и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.

Котировки акций Facebook Inc. (SPB: FB) снизились на 4% по итогам торгов в четверг. Американская компания, которой принадлежит крупнейшая в мире одноименная социальная сеть, во втором квартале увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 56%.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подорожали на 3,8%. Американский автопроизводитель неожиданно зафиксировал чистую прибыль во втором квартале 2021 года, хотя показатель был вдвое ниже, чем годом ранее.

Цена бумаг PayPal Holdings (SPB: PYPL) упала на 6,2%. Американская платежная система во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 23%, но увеличила выручку, при этом прогноз компании на текущий квартал не оправдал надежд экспертов.

Бумаги американской MasterCard Inc. (SPB: MA) прибавили в цене 1,4%. Одна из крупнейших платежных систем в мире во втором квартале текущего года увеличила чистую прибыль на 46%.

Рыночная стоимость Comcast Corp. (SPB: CMCSA) выросла на 0,2%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 25,1%, выручку - на 20,4%, при этом результаты превзошли ожидания рынка.

Акции американской Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подскочили на 6%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале текущего финансового года.

Капитализация Merck & Co. (SPB: MRK) уменьшилась на 1,8%. Эта американская фармацевтическая компания сократила чистую прибыль примерно вдвое во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель совпал с прогнозами, а выручка превзошла ожидания рынка.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) подорожали на 3,8%. Американская гостиничная сеть вернулась к чистой прибыли во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, тогда как выручка не оправдала прогнозов.

Котировки акций Hershey Co. (SPB: HSY) повысились на 1,1%. Американский производитель шоколада во втором квартале увеличил чистую прибыль на 12%, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Акции Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) Inc. потеряли в цене 1,1%. Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих во втором квартале увеличил чистую прибыль в полтора раза.

Капитализация Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. снизилась на 3,1% на сообщениях, что японская SoftBank Group Corp. продает треть своей доли в американской компании.

Котировки бумаг Didi Global Inc. подскочили на торгах в Нью-Йорке на 11,2%, однако рост цен замедлился после того, как оператор крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси опроверг сообщения СМИ о том, что он может снова стать частной компанией. Подъем котировок в ходе предварительных торгов достигал 45%.

Бумаги американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. рухнули на 15,2% на новостях о том, что основатель компании Тревор Милтон был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами. Как следует из обвинительного заключения, подготовленного окружной прокуратурой Манхэттена, Милтон вводил инвесторов в заблуждение относительно разрабатываемых компанией продуктов и технологий.

Котировки акций Robinhood Markets Inc., оператора платформы для торговли на фондовом рынке, в ходе дебютных торгов упали ниже цены первичного размещения. Robinhood накануне провела IPO на бирже Nasdaq на $2,1 млрд. Компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн бумаг по цене $38. Таким образом, размещение прошло по нижней границе заявленного ранее ценового диапазона - $38-42. На открытие рынка в четверг котировки составляли также $38, однако к концу торгов они опустились до $34,82.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 153,6 пункта (0,44%) и составил 35084,53 пункта. Ранее в ходе торгов он достиг сессионного рекорда на уровне 35171,52 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 18,51 пункта (0,42%), завершив торги на отметке 4419,15 пункта. В ходе сессии индикатор поднимался до 4429,97 пункта.

Nasdaq Composite прибавил по итогам торгов 15,68 пункта (0,11%) и составил 14778,26 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта", при этом Китай и Япония продемонстрируют существенное падение по итогам всего месяца.

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:43 МСК снизился на 1,7% - до минимума за 29 месяцев, сообщает Trading Economics. В июле он потерял 4,8%.

В том числе в пятницу существенно упали котировки акций фармацевтических компаний Sumitomo Dainippon Pharma Co. (-10,8%) и Astellas Pharma Inc. (-7,7%), предоставляющей IT-услуги Fujitsu Ltd (-9,3%).

Также дешевеют бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%), производителя потребительской электроники Sony (-1,5%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,6%).

Акции Panasonic Corp. снижаются в цене на 2,1%, несмотря на то, что один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники в первом финквартале увеличил операционную прибыль почти в 27 раз. При этом показатель превысил рыночный прогноз.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 1% (с начала месяца - на 6,2%), а гонконгский Hang Seng упал на 2,3%.

Аналитики Goldman Sachs накануне ухудшили рекомендацию для индексов материкового Китая до "на уровне рынка" с "выше рынка" после действий местных властей по ужесточению регулирования.

Значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Alibaba Health Information Technology Ltd. (-9,6%), интернет-компаний Meituan (-9,4%) и Tencent Holdings (-5,1%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-8%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-5,6%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-5,2%).

При этом повышается цена бумаг производителя мясной продукции WH Group Ltd. (+3,1%), а также представителей автомобильной отрасли BYD Co. (+1%) и Geely Automobile Holdings (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК опустился на 1,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК уменьшился на 0,2%, при этом в июле он поднялся на 2% на оптимизме в отношении восстановления экономики.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto в пятницу выросли на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу после подъема накануне до максимумов более чем за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в пятницу составляет $75,6 за баррель, что на $0,45 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,31 (1,8%) - до $76,05 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в ходе торгов в пятницу на $0,48 (0,64%) - до $74,62 за баррель. Накануне их стоимость выросла на $1,23 (1,7%) - до $75,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,42 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,23 (1,7%) - до $73,62 за баррель.

Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный однодневный рост в долларовом и процентном выражении с 22 июля, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market.

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Доклад Минэнерго США "позволяет предположить, что спрос остается высоким несмотря на растущее беспокойство по поводу быстрого распространения "дельта"-штамма COVID-19 как в США, так и за рубежом", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Ранее на этой неделе Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Там сообщили, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными".