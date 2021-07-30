Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 30 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 коснулись сессионных рекордов несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики. Оптимизм инвесторов относительно сезона корпоративной отчетности в США и обещания Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться "мягкой" монетарной политики перевешивает риски, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом.

Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали роста на уровне 8,5%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%. ВВП в первом квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 6,3%. Ранее сообщалось об увеличении этого показателя на 6,4%.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта", при этом Китай и Япония продемонстрируют существенное падение по итогам всего месяца. Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов. Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Японский индекс Nikkei 225 к снизился по итогам торгов на 1,8% - до минимума за 29 месяцев (в июле он потерял 4,8%). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 1% (с начала месяца - на 6,2%), а гонконгский Hang Seng упал на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК опустился на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК уменьшился на 0,2%, при этом в июле он поднялся на 2% на оптимизме в отношении восстановления экономики.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после подъема накануне до максимумов более чем за две недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск в пятницу составила $75,53 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8% - до $76,05 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в ходе торгов в пятницу на 0,83% - до $74,48 за баррель. Накануне их стоимость выросла на 1,7% - до $75,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,02 за баррель, что на 0,81% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7% - до $73,62 за баррель.

Поддержку котировкам в четверг оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 18,895 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,147 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июля вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 722,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,84%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,76%) и "ТМК-001P-02" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Газпром капитал БО-05" (-0,27%) и "ЛК Европлан-001Р-01" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Торговый дом Синтеком" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала, начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на 10 лет. Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.

АО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) планирует в августе собирать заявки на выпуск на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - более 11,5% годовых, что соответствует доходности 12,01% годовых. Предусмотрены ковенанты. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июле зарегистрировала программу облигаций серии 002Р АО "Джи-групп" объемом до 50 млрд рублей. Сама программа облигаций бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в декабре 2019 года. В рамках нее в июне 2020 года был размещен дебютный 3-летний выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.