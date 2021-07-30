Акции Магнита - одни из фаворитов фондового рынка - "Атон"

Акции "Магнита" остаются одними из фаворитов фондового рынка, рейтинг - "выше рынка", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Атон".

"Магнит" продемонстрировал хорошие показатели, отражающие текущие тенденции рынка, в том числе нормализацию потребительского поведения во втором квартале 2021 года и планы компании по дальнейшей экспансии (планируется открыть 2000 магазинов на валовой основе и обновить 700 магазинов), объем капзатрат прогнозируется на уровне около 60-65 млрд руб., констатируют эксперты инвесткомпании.

LfL-продажи увеличились на 5,2% за счет роста трафика на 10%, частично нивелированного снижением среднего чека на 4,4%, что свидетельствует о нормализации потребительского поведения во 2К21. Торговые площади увеличились на 6,3% г/г, а общее количество магазинов достигло 22344, из них 444 новых магазина нетто, открытых во 2К21.

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