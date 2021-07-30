Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 73-73,50/$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 73-73,50/$1 в ближайшее время, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Ухудшение внешнего фона в пятницу чуть смещает курс рубля, но без значительного усиления негатива и более явного влияния возможных дивидендных потоков по акциям "Газпрома" в ближайшие дни серьезных изменений в рубле не ждем. Пока, вероятно, стоит ориентироваться на сохранение диапазона 73-73,50/$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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