Идея дня: предпочтение акциям Total - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции компаний Royal Dutch Shell (RDS) и Total представляют интерес для инвесторов в текущий момент, но предпочтение стоит отдать бумагам Total, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Компания RDS сообщила о выкупе акций на $1 млрд в квартал, что находится на уровне ожиданий, отмечают эксперты.

Total объявила о выкупе акций в зависимости от цен на нефть помимо выплаты щедрых дивидендов (доходность - 7%), а менеджмент напомнил о более высоких результатах во втором полугодии, так как рост цен в СПГ идёт с лагом от цен на нефть.

"RDS может иметь более высокую доходность свободного денежного потока в 2021 году - около 18% против 15% у Total. Но выплаты акционерам и экспозиция на зеленую энергетику у Total выше. Вероятно, Total покажет лучший рост прибыли во втором полугодии благодаря существенной доли СПГ в структуре бизнеса. Нам нравятся обе акции, но отдаем предпочтение Total", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.