ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 351 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 351 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы положительно оцениваем отчетность Сбербанка за второй квартал 2021 года по МСФО, отмечая рост чистых комиссионных доходов на 30,9% г/г (до 157,1 млрд руб.) или 291,4 млрд руб. за первое полугодие (+18,3% г/г). Чистые процентные доходы за второй квартал выросли на 10,3% г/г (до 439,5 млрд руб.), а за первое полугодие увеличились на 11,8% г/г (до 861,0 млрд руб.). Полагаем, что такие сильные результаты за полугодие вполне могут говорить в пользу реализации годовой стратегии Сбербанка и по прибыли, и по рентабельности. Рекомендуем покупать акции с целевым уровнем 351 рубль", - отмечают эксперты ПСБ.

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