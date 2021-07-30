Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ВТБ и макростатистика в США:

- ВТБ представит финансовые результаты за 2К21;

- В США ожидаются данные по личным доходам и расходам, дефлятор расходов на личное потребление, бизнес-барометр Чикаго, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и еженедельный отчёт по действующим буровым установкам.

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