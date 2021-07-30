Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3750 пунктам в пятницу - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая заметное ухудшение внешнего фона, складывающегося на утро пятницы, ожидаем, что индекс Мосбиржи не сможет продолжить рост и будет тяготеть к уровню 3750 пунктов. В центре внимания инвесторов будет финансовая отчетность ВТБ за второй квартал 2021 года", - указывает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

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