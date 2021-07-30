Рынок акций РФ начнет торги в пятницу со снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу со снижения, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Российский рынок акций в четверг продолжил подъем, прибавив по индексу Мосбиржи 0,6%. Рост мог бы быть и большим, и рублевый индикатор вполне бы мог вернуться в восходящий канал, если бы не снижение котировок бумаг "Норникеля" на 2%. Но внешний фон в пятницу утром резко ухудшился - пришло время небольшой коррекции. Так, американские фьючерсы снижаются на 0,5%, почти процент теряет цена нефти. Поэтому открытие торгов нас ждет снижением", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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