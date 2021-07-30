Доходность 10-летних ОФЗ останется в пятницу в середине диапазона 6,8-7,0% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется в пятницу в середине диапазона 6,8-7,0% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Спрос на рисковые активы и цены на нефть в пятницу утром снижаются из-за роста заболеваемости COVID-19 и ужесточения антивирусных ограничений. На этом фоне рублевые гособлигации в пятницу могут умеренно подешеветь. При этом ждем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 6,8-7,0% годовых", - отмечает Монастыршин.

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