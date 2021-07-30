BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Mail.ru

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг Mail.ru Group, говорится в комментарии BCS Express.

Финансовые результаты Mail.ru Group за II квартал можно назвать нейтральными, считает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Темпы роста выручки были поддержаны сегментом рекламы (+38,8% г/г), онлайн-образования (рост в 2,8 раза г/г). Показатель EBITDA улучшился благодаря росту рентабельности игрового сегмента. Прогнозы компании на 2021 год остались в силе.

Чистый убыток по МСФО за квартал - 5 млрд руб. - увеличился на 82,3% г/г. Это обусловлено ухудшением операционной рентабельности, влиянием результатов ассоциированных компаний, убыток которых вырос в 2,2 раза (до минус 5,4 млрд руб.), отмечает Карпунин. "Созданные Mail.ru Group совместные предприятия находятся в активной стадии роста. Получение убытков для них - это естественная ситуация, связанная с инвестициями в экстенсивный рост", - указывает аналитик.

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