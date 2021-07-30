"Финам" рекомендует покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6550 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Магнита" с прогнозной ценой 6550 рублей, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"29 июля об операционных результатах отчитался один из ведущих игроков на российском рынке продуктового ритейла - "Магнит". В целом результаты соответствуют ожиданиям, отражают наше видение компании и подтверждают наш оптимизм касательно бумаг. Рекомендуем покупать акции компании с целевой ценой 6550 рублей. Потенциал роста от текущих уровней - 23%", - отмечает аналитик Артемий Шамшуков.

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