Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, вероятно, ниже 3800п - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, вероятно, ниже уровня в 3800 пунктов, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"В целом по индексу Мосбиржи мы видим продолжение отскока от нижней границы восходящего тренда. Благоприятный внешний фон позволил вернуться выше 3800 пунктов. Среднесрочные цели все так же находятся в районе круглой отметки 4000 пунктов, однако дойти до них единым безоткатным движением, скорее всего, не получится. Более того, стоит внимательно следить за трендовыми поддержками. В случае возврата ниже 3720 пунктов фиксация прибыли на рынке может ускориться. Конкретно в пятницу с открытия возможно умеренное снижение из-за слабого внешнего фона", - пишет аналитик инвесткомпании.

Среди отдельных секторов по-прежнему положительный взгляд по акциям нефтегазовой отрасли, указывает Карпунин. Наиболее сильная история, отмечает он - бумаги "Газпрома", котировки которых поднялись в четверг на 1,7% благодаря ралли цен на газ в Европе. Устойчивее рынка могут выглядеть и акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", а также "Газпром нефти".

Банк ВТБ в пятницу опубликует финансовый отчет по МСФО за II квартал, а "Мосэнерго" отчитается по РСБУ, отмечает эксперт инвесткомпании.

Также на пятницу назначено заседание совета директоров "ТМК". "В повестке находится вопрос дивидендов за I полугодие 2021 года. Учитывая апрельский неожиданно высокий размер выплат, не исключаем позитивные сюрпризы", - отмечает Карпунин.

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