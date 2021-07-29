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29 июля 2021 года 19:15

Рынок акций РФ превысил 3800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме после заседания ФРС, упал Норникель из-за иска

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными новостями о решениях Федрезерва США по монетарной политике, индекс МосБиржи превысил рубеж 3800 пунктов. Просели акции "Норникеля" на фоне известий о новом иске Росрыболовства о возмещении ущерба после аварии на Норильской "ТЭЦ-3".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3804,33 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1639,35 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 73,12 рубля (-0,36 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Московской Биржи" (+1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +1,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 325,3 млрд руб. при прогнозе на уровне 300,6 млрд руб. после прибыли 166,7 млрд руб. годом ранее. По итогам первого полугодия Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО до 629,8 млрд руб., тогда как ожидалось 605,1 млрд руб. (годом ранее прибыль составила 287,2 млрд руб.).

Чистая прибыль "Магнита" во II квартале сократилась на 6%, до 12,073 млрд руб., что оказалось на уровне прогноза (12,07 млрд руб.).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сохранил прогноз темпа роста по добыче газа на 2021 год в размере 3% и немного повысил прогноз по добыче жидких углеводородов, который ранее составлял 1%, сообщил в ходе телеконференции CFO компании Марк Джетвей. Прогноз по капвложениям на 2021 год сохранен в объеме 200 млрд рублей.

Подешевели в четверг акции "Норникеля" (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Енисейское территориальное управление Росрыболовства в четверг подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росрыболовства.

"Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Накануне Росрыболовство отозвало претензию к НТЭК на сумму 3,615 млрд рублей о возмещении вреда водным биоресурсам в результате разлива дизтоплива в мае прошлого года в Норильске.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон заметно улучшился после заседания ФРС, которое не принесло неприятных сюрпризов. Ситуация на китайском рынке также успокоилась после комментариев властей по претензиям к IT-компаниям. Нефть Brent превысила $75 за баррель. Все это создало предпосылки для дальнейшего восстановления российских индексов.

Рубль укрепил свои позиции на фоне глобального аппетита к риску. Дорожающая нефть также внесла свой вклад. Кроме того, данные по инфляции вселяют надежду на рост реальной доходности российской валюты. По данным Росстата, инфляция за неделю до 26 июля оказалась нулевой, а годовая стабилизировалась на уровне 6,5%. Вероятно, что в августе можно будет наблюдать легкую дефляцию в связи с поступлением нового урожая. Учитывая высокую базу начала года, динамика роста цен осенью также может быть менее сильной. Соответственно, у ЦБ РФ появляется надежда поставить рост цен под контроль без дальнейшего повышения ставки.

Духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни обрушился с критикой в адрес США, которые занимают "злобную и трусливую позицию" в отношении ядерной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что США так и не могут предоставить гарантии в том, что будут придерживаться условий сделки в будущем. При подобных заявлениях перспективы возвращения условий сделки к состоянию 2015 года становятся довольно туманными, а значит, в силе остаются ограничения на иранский нефтяной экспорт, что подогревает нефтяные цены, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, американский регулятор ожидаемо сохранил ставки, а также прежний объем скупки активов, что было более важно для инвесторов, опасавшихся сигналов о скором сокращении денежных вливаний. Однако таких намеков не поступило и на последующей пресс-конференции главы ФРС.

Позитивом для рынков также стали заявления властей Китая, призванные смягчить эффект от недавних регуляторных ударов по крупным корпорациям страны. Чиновник комиссии по регулированию ценных бумаг Китая на виртуальной встрече с крупными международными инвестиционными банками сообщил, что Пекин сохранит возможность китайским компаниям выходить на американские биржи, пока они будут соответствовать требованиям листинга, а также правовой структуре по доступу иностранных инвесторов к акциям китайских компаний в США, но эту структуру придется скорректировать в случае возникновения проблем с национальной безопасностью.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, итоги заседания ФРС были восприняты рынками спокойно и привели к снижению курса доллара и некоторому росту спроса на рисковые активы - инвесторам понравилось отсутствие в комментариях ФРС сроков сворачивания мер стимулирования.

Тем не менее, стоит помнить о возросших опасениях в отношении возможного влияния роста заражений новыми штаммами COVID-19 на темпы восстановления экономики. На фоне ослабления доллара выросли товарные фьючерсы - на нефть и металлы. Кроме того, продолжился после локальной коррекции рост цен на газ, которые обновили максимум за 3 года (в Европе значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures превысило $500 за тысячу кубометров - прим ИФ).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, теперь риски скорого ужесточения монетарной политики в США и Европе отходят на второй план.

Бумаги "НОВАТЭКа" в четверг продолжили рост после публикации днем ранее сильных финансовых результатов за первое полугодие, предполагающих высокие дивиденды. Кроме того, в четверг менеджмент сообщил, что компания находится на финальной стадии переговоров с консорциумом международных банков по финансированию проекта "Арктик СПГ 2".

Бумаги "Норникеля" оказались под давлением на фоне известий, что Росрыболовство подало иск к компании на сумму 58,7 млрд руб. (около $800 млн) о взыскании ущерба водным биоресурсам из-за утечки топлива. В случае удовлетворения иска Росрыболовства создастся опасный прецедент, по которому в любой момент могут появиться новые иски о компенсации ущерба.

Статистика по ВВП США за второй квартал закрепила надежды рынков на сохранение стимулирующих мер ФРС. Нефть Brent после закрепления выше средней полосы Боллинджера дневного графика ($74 за баррель) получает сигнал на движение к июльским пикам (в район $78), где расположена верхняя полоса Боллинджера. Благоприятное воздействие на котировки оказывают высокий мировой аппетит к риску, отсутствие договоренности в ядерных переговорах с Ираном и дальнейшее сокращение запасов нефти в США.

Краткосрочная техническая картина на рынке акций РФ в целом стремится к улучшению. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3760-3860 пунктов, считает Кожухова.

В США в среду индексы акций изменились на 0,02-0,7% на итогах заседания ФРС и отчетах компаний. Прибыль 89% входящих в индекс S&P 500 компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Пауэлл также сказал, что ФРС приближается к тому моменту, когда она начнет сворачивать действия по поддержке экономики США, но он также дал понять, что до принятия такого решения пройдет еще не один месяц.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,3%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-0,9%) и Штаты (индекс S&P 500 вырос на 0,6%, в район 4425 пунктов).

В США в четверг вышла слабая статистика, говорящая в пользу продолжения стимулирующих мер Федрезерва.

ВВП США во II квартале вырос на 6,5% при прогнозах роста на 8,5-9,1% в годовом выражении. Рост ВВП в первом квартале на 6,4% была пересмотрен с понижение до 6,3%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 400 тыс., тогда как ожидалось 380 тыс. заявок.

Нефть в четверг подросла на данных о снижении запасов энергоносителей в США; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $75,73 за баррель (+1,3% и +0,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $73,35 за баррель (+1,3% и +1% накануне).

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+16,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,2%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,6%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-0,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,1%), расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-1,9%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,6%).

Совокупная выручка Mail.ru Group во II квартале 2021 года увеличилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,99 млрд рублей, сообщила компания. Показатель EBITDA составил 6,66 млрд руб., что на 10,5% ниже по сравнению со II кварталом 2020 года.

Ритейлер "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-0,7%) во II квартале 2021 года увеличил чистую розничную выручку на 6,1% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 44,437 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,77 млрд рублей (из них 13,34 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 11,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,02 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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