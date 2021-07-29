Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3760-3860п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3760-3860 пунктов. считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в четверг оставались в плюсе, но в рублевом сегменте прослеживалась некоторая неуверенность - индикатор не преодолел сопротивления 3805 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке в целом стремится к улучшению. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 3760-3860 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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