Изменения цен евробондов РФ в четверг оказались незначительными, реакция на заседание ФРС нейтральная

Москва. 29 июля. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной реакции американских казначейских обязательств (US Treasuries) на итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 28 июля и составила 115,11% от номинала, что соответствует доходности 1,52% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,57% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к среде и составил 147 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню всего на 3 базисных пункта - до 135,43% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,55% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 130,33% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 3,54% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 114,06% от номинала, что соответствует доходности 1,7% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), евробонды с погашением в 2023 году также подорожали на 1 базисный пункт - до 108,74% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,72% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 4 базисных пункта - до 127,26% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,62% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 1,5 базисного пункта, подешевев до 112,17% от номинала (доходность не изменилась и составила 2,045% годовых).

"Итоги вчерашнего заседания ФРС США не вызывали какой-то яркой реакции базовых активов. Риторика Федрезерва пока остается достаточно "мягкой", все заявления вновь свелись к тому, что наблюдаемый сейчас всплеск инфляции, скорее всего, имеет временный характер и пока беспокоиться по этому поводу не стоит. Тем не менее, ФРС начала слегка "подкручивать гайки" по абсорбированию ликвидности, повышая депозитные ставки. Но мировые рынки пока воспринимают это крайне умеренно. На этом фоне российские еврооблигации торгуются сегодня приблизительно на тех же самых уровнях, что и накануне, в частности котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году находятся сейчас вблизи отметки 127,2% от номинала. В корпоративном сегменте наибольшую активность инвесторы проявляли в "длинных" бумагах "Газпрома" (MOEX: GAZP), еврооблигациях "Евраза", "Полюс (MOEX: PLZL) Голд", "Металлинвеста", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка Синара (СКБ-банк) Марат Сорокин.

Федеральная резервная система США по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.