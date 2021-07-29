ПСБ рекомендует держать бумаги Магнита с прогнозной ценой 6000 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой на уровне 6000 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Магнит" опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 9,6% г/г, EBITDA немного сократилась, а рентабельность сохранилась на высоком уровне (7,1%). Приобретенные магазины "Дикси" войдут в состав ритейлера начиная с третьего квартала. что может временно несколько снизить операционные показатели. Мы позитивно оцениваем отчетность компании: несмотря на эффект высокой базы, ритейлер нарастил выручку и увеличил LFL продажи. Рекомендуем держать бумаги, целевой уровень - 6000 руб. за штуку", - отмечает эксперт ПСБ Людмила Теличко.

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