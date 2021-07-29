"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с повышением прогнозной цены до уровня 163,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"АЛРОСА" успешно преодолела последствия острого кризиса в алмазной отрасли, вызванного пандемией COVID-19, констатирует аналитик Василий Сучков. На фоне распродажи запасов, роста цен реализации и рекордных полугодовых дивидендов рыночная капитализация компании превысила триллион рублей.

"Однако мы считаем, что котировки акций компании не до конца отыграли позитив. 13 августа "АЛРОСА" представит ударные результаты за второй квартал 2021 года и объявит дивиденды, которые, по нашим расчетам, составят 11,5 руб. на акцию. Аномально высокие выплаты два полугодия подряд обеспечат дальнейший рост котировок, - пишет эксперт инвесткомпании. - Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг "АЛРОСА" и повышаем целевую цену до 163,4 руб. В то же время мы отмечаем, что второй квартал станет завершающим в череде сверхсильных результатов. Запасы, до недавнего времени подпитывавшие продажи, истощены, а текущий низкий уровень добычи не покрывает потребности компании в одновременном наращивании стоков и удовлетворении возросшего спроса на алмазы".

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