Рубль днем растет к доллару и евро на волне внешнего позитива после заседания ФРС США

Москва. 29 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных настроений на внешних рынках после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, продемонстрировавшей направленность на сохранение мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение длительного времени.

Курс доллара США составил 73,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,93 руб./EUR1, подешевев на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,88 копейки - до 79,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 июля на 41,84 копейки, до 73,1904 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,49 копейки, до 86,8624 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах вслед за ростом внешнего позитива после заседания ФРС 27-28 июля, подтвердившего, что американский Центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов. При этом Федрезерв заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и пообещала продолжать ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.

В то же время он отметил, что усиление инфляции в США является временным и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.

В четверг днем участники рынка находятся в ожидании предварительных данных об изменении ВВП США во втором квартале, которые министерство торговли страны опубликует в 15:30 МСК.

В это же время министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне до двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,62%, до $75,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,58% - до $72,81 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

По словам аналитика департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, на рынках наблюдается сочетание факторов, которые говорят в пользу укрепления рубля. "Во-первых, доллар повсеместно ослаб, а рисковые активы выросли после оглашения итогов заседания ФРС. Центробанк предпочел голубиную риторику, умерив пыл долларовых "быков", которые ставили на появление конкретики в контексте начала ужесточения политики. Во-вторых, нефть продолжает дорожать, в том числе за счет отступления USD. Также помог и отраслевой фактор - отчет Минэнерго США отразил падение не только запасов нефти и нефтепродуктов, но и сланцевой добычи. В-третьих, в России завершился налоговый период, и на эти дни пришелся пик выплат, что традиционно служит подспорьем для рубля. Однако эта комбинация драйверов не предполагает дальнейшего существенного укрепления "россиянина". Даже если доллар на время обоснуется под уровнем 73 рубля, отскок неминуем. К слову, позднее сегодня выйдут данные по ВВП США за второй квартал, и если цифры порадуют, доллар ждет повсеместная реабилитация, а рубль, соответственно, фиксация прибыли на почти одномесячных максимумах", - подчеркивает Переславский.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются в четверг. Вчера налоговый период закончился, и рубль потерял поддержку этого фактора. В то же время итоги заседания ФРС поддержали спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль. Наблюдаемый рост нефтяных цен также усиливает позитив. На этом фоне мы ожидаем, что в четверг курс пары "доллар-рубль" может попробовать опуститься ниже 73 руб./$1, но, вероятно, по итогам дня он останется выше этого уровня", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 66 базисных пунктов (б.п.) - до 7,19% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 52 б.п. - до 7,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 16 б.п. - до 6,93% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п., поднявшись до 7,19% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 7,31% годовых.