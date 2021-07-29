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29 июля 2021 года 11:32

Рынок акций РФ утром поднялся к 3800п по индексу МосБиржи и взял тайм-аут, лидируют металлурги и НОВАТЭК

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent закрепляется выше $75 за баррель) на фоне итогов заседания Федрезерва США, а также благодаря внутренним позитивным новостям; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3800 пунктов, после чего "быки" взяли тайм-аут, лидерами роста выступают бумаги металлургов и "НОВАТЭКа"

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3793,94 пункта (+0,3%, максимум сессии - 3799,86 пункта), индекс РТС - 1632,16 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 73,23 рубля (-0,25 рубля).

По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в июне 2021 года вырос на 8,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности". Во II квартале 2021 года, по оценке министерства, рост ВВП РФ составил 10,1% к II кварталу 2020 года и 1,5% к II кварталу 2019 года, а за первое полугодие 2021 года рост ВВП РФ составил 4,6%.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 325,3 млрд руб. при прогнозе на уровне 300,6 млрд руб. после прибыли 166,7 млрд руб. годом ранее. По итогам первого полугодия Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО до 629,8 млрд руб., тогда как ожидалось 605,1 млрд руб. (годом ранее прибыль составила 287,2 млрд руб.).

Чистая прибыль "Магнита" во II квартале сократилась на 6%, до 12,073 млрд руб., что оказалось на уровне прогноза (12,07 млрд руб.).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон слабо позитивный: доллар теряет позиции после довольно "мягких" заявлений ФРС, нефть и азиатские индексы акций растут, власти Китая успокаивают рынок относительно последних действий в отношении образовательных компаний и IT-гигантов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что будущие решения по ДКП зависят от динамики распространения коронавируса Delta и замедления темпов восстановления экономики. Участники рынка хотели услышать что-либо по срокам начала сокращения программы количественного смягчения, однако Пауэлл подчеркнул, что хотел бы для начала получить сильные показатели занятости. Иными словами, экономика движется в нужном направлении, но условия для начала обсуждения изменений в программе покупки облигаций пока не наступили. Соответственно, активность покупателей на российском рынке должна сохраниться.

В США в четверг, кроме традиционных данных по первичным обращениям за пособием по безработице в 15:30 МСК, выйдет оценка ВВП за II квартал (ожидается рост на 8,6% относительно I квартала), отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, от главы Федрезерва все ждали каких-то намеков на сроки сворачивания программы выкупа бумаг с рынка, но Пауэлл надежды рынка не оправдал, повторив всем известные вещи: что рост инфляции носит временный характер, и что члены ФРС продолжают обсуждать возможные изменения объемов выкупа бумаг. Таким образом, никаких новых угроз не появилось, рынки вздохнули с облегчением.

У российского рынка акций есть очень хорошие шансы вернуться по индексу МосБиржи в восходящий канал, для чего индикатору нужно завершить любой день выше отметки 3820 пунктов. Локомотивом роста российского рынка должны стать акции сырьевых компаний, в том числе черных металлургов, которые ранее скорректировались.

Однако при торговле акциями нефтянки следует соблюдать осторожность, поскольку в нефтяных фьючерсах продолжает присутствовать бэквордация, то есть "дальние" фьючерсы стоят дешевле "ближних", что является негативным сигналом. Сейчас сопротивлением росту нефти Brent является район $76,5 за баррель, который вряд ли будет пройден. Текущих драйверов пока недостаточно для пробоя сопротивления и тем более для начала движения в район $80 за баррель. Поэтому долю акций нефтянки в портфелях уместно будет аккуратно сокращать, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, тон заявлений ФРС оказался крайне мягким, что подогревает оптимистичные настроения на мировых фондовых площадках. Пауэлл вновь подчеркнул временный характер инфляционных рисков и готовность регулятора сохранять низкие ставки и поддерживающие экономику программы до полного восстановления активности.

Нефть Brent и WTI закрепляется выше средних полос Боллинджера дневных графиков ($74 и $72 за баррель соответственно), что может позволить им вернуться к июльским пикам (в район $78 и $76), где расположены верхние полосы Боллинджера. С фундаментальной точки зрения рынок получает поддержку от дальнейшего сокращения запасов в США, а также сохранения высокого мирового аппетита к риску.

Для индексов МосБиржи и РТС средние полосы Боллинджера дневных графиков расположены у 3805 и 1620 пунктов - закрепление выше указанных отметок откроет перед рынком новые горизонты повышения: в район 3940 и 1680 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 3740-3840 пунктов, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает роста индекса МосБиржи к 3800 пунктам на фоне благоприятной ситуации на товарных рынках при поддержке внутренних новостей.

Способствовали повышению глобального аппетита к риску восстановление инфляционных ожиданий в США, вызванное мягкой риторикой ФРС по итогам завершившего заседания. Пока ФРС даже не обсуждает возможность повышения ключевой ставки, а сворачивание стимулов, по мнению Пауэлла, не является перспективой ближайшего времени. Таким образом, можно ожидать, что регулятор пока настроен сворачивать стимулы не ранее конца года, да и то склонен делать это весьма осторожно и плавно. В целом итоги заседания ФРС позволили инвесторам с большим оптимизмом смотреть на товарные рынки, причем наиболее активно отреагировали цены на драгоценные металлы, вернувшиеся к росту.

Продолжающийся рост товарных рынков позволит индексу МосБиржи в четверг продолжить движение к отметке 3800 пунктов. Финотчетности Сбербанка, "Магнита" и Mail.ru (MOEX: MAIL) могут оказать поддержку рынку, считает аналитик.

В США в среду индексы акций изменились на 0,02-0,7% на итогах заседания ФРС и отчетах компаний. Прибыль 89% входящих в индекс S&P 500 компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Глава Федрезерва Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция, вероятно, "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал он в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.

Глава ФРС вновь заявил, что инфляция, вероятно, снизится в следующем году или около того и вернется ближе к целевому уровню 2%. При этом он не назвал точных дат. "Мы не очень уверены в сроках", - сказал Пауэлл, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Пауэлл также сказал, что ФРС приближается к тому моменту, когда она начнет сворачивать действия по поддержке экономики США, но он также дал понять, что до принятия такого решения пройдет еще не один месяц.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 3,2%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть в четверг также дорожает на данных о снижении запасов энергоносителей в США; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,22 за баррель (+0,6% и +0,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $72,97 за баррель (+0,8% и +1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина снизились на 2,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,24-1,3 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7-1,6 млн).

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,8%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,8%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,6% и -1,7% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,6%).

Ритейлер "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-0,9%) во II квартале 2021 года увеличил чистую розничную выручку на 6,1% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 44,437 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,13 млрд рублей (из них 2,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,36 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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