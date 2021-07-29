Акции Facebook привлекательны в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Акции Facebook Inc. привлекательны для вложений на долгосрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Финансовые результаты Facebook оказались лучше ожиданий, хотя темпам расширения базы активных пользователей не удалось удивить инвесторов. Мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными в долгосрочной перспективе. Впрочем, краткосрочно инвесторы могут занять выжидательную позицию, так как рост выручки компании в сопоставлении год к году будет замедляться, а недостаточные темпы расширения аудитории в США и Европе создают неопределенность. Целевая цена акций Facebook - $420 за бумагу", - указывает эксперт.

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