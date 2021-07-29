Вероятен рост индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Вероятно продолжение роста отечественных фондовых индексов в ближайшее время, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Российский рынок акций демонстрировал рост в первой половине торгового дня в четверг. Индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 3804,06 пункта. Внешний фон заметно улучшился после заседания ФРС, которое не принесло неприятных сюрпризов. Ситуация на китайском рынке также успокоилась после комментариев властей по претензиям к IT-компаниям. Цена нефти пытается вернуться выше $75 за баррель Brent. Всё это создаёт предпосылки для дальнейшего восстановления отечественных индексов", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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