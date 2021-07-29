Возможен рост котировок акций Ford Motor до $15 - BCS Express

Возможен рост котировок акций Ford Motor Co. до $15 за штуку, сообщается в комментарии BCS Express.

"Американский автопроизводитель Ford Motor в среду после закрытия отчитался за II квартал текущего года, превысив прогнозные оценки аналитиков и повысив прогноз по прибыли на 2021 год. Котировки акций на премаркете четверга дорожают на 3%. Акции Ford с начала июня находились в коррекционной волне, и текущий рывок цены привел к пробою нисходящего тренда, открывая дорогу для восстановления к $15 за штуку, где сейчас находится консенсус-прогноз отраслевых аналитиков", - отмечают в инвесткомпании.

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