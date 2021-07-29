Покупки акций авиаперевозчиков пока еще рискованны - "Атон"

Покупки акций авиаперевозчиков в настоящее время все еще рискованны, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Пока мы считаем, что лучше воздержаться от покупок акций авиаперевозчиков, поскольку сектор все еще очень рискованный. Полного открытия границ и возобновления туристического потока в 2021 году, как ожидалось ранее, не произошло. В ряде стран все еще действуют ограничения, и, как следствие, полное восстановление отрасли затягивается - оно возможно ближе к 2024-2025 годам", - отмечают эксперты отдела торговли акциями инвесткомпании Элбек Далимов и Гарник Меликсетян.

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