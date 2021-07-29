Рубль, скорее всего, останется выше 73 руб./$1 по итогам торгов в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару по итогам торговой сессии в четверг, скорее всего, останется выше уровня в 73 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс рубля к доллару укрепляется на торгах в четверг и находится около 73,1 руб./$1. В среду закончился налоговый период, и рубль потерял поддержку этого фактора. В то же время итоги заседания ФРС поддержали спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль. Рост нефтяных цен в четверг также усиливает позитив. На этом фоне мы ожидаем, что курс USD/RUB в четверг может попробовать опуститься ниже 73 руб./$1, но, вероятно, по итогам дня останется выше этого уровня", - указывают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.