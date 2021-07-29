"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Apple с прогнозной ценой $145

"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Apple Inc. с прогнозной ценой на уровне $145 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет Apple за второй квартал текущего года как нейтрально-позитивный, поскольку финансовые показатели компании превзошли ожидания рынка, но ожидания менеджмента на следующий квартал оказались не слишком оптимистичными. Целевую цену по котировкам акций Apple повышаем до $145 за штуку, рекомендация - "держать". Прогнозируем, что в третьем квартале 2021 года выручка компании вырастет в пределах 25-30%", - указывает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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