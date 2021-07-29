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29 июля 2021 года 11:57
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Microsoft с прогнозной ценой $273
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Microsoft Corp. с прогнозной ценой на уровне $273 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Оцениваем результаты Microsoft за второй квартал 2021 года нейтрально-положительно: компания продолжает демонстрировать сильный импульс роста в ключевых нишах, а также наращивать маржу. В частности, без учета изменения процедур бухучета и ковидного фактора прирост маржи по итогам фискального года составит 2,2 п.п. Мы улучшаем прогноз по выручке и сохраняем ожидания по росту операционной маржи до 41,5% к 2023 году. Повышаем целевую цену по котировкам акций Microsoft до $273 за штуку. Рекомендация - "держать", - указывает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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