Рисков для стабильности курса рубля пока нет - "Локо-Инвест"

Рубль в ближайшее время останется во власти глобальных событий и новостей, но рисков для его стабильности пока нет, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль оказался в топ-4 валют ЕМ по темпам роста к доллару в среду, продолжая ощущать поддержку со стороны локальных потоков и довольно благоприятной внешней конъюнктуры. Налоговый период позади, хотя нерезиденты продолжают возвращаться в российские активы. Выплаченные дивиденды ВТБ и ожидаемое перечисление средств от "Газпрома" могут привести к временному росту волатильности до конца текущей недели и в начале следующей. Но пока дивидендный период рубль переживает довольно неплохо благодаря устойчивому фундаментальному профилю в виде платежного баланса и возросшей защите со стороны рублевых ставок, - отмечает Полевой. - В отсутствие значимых локальных новостей в ближайшее время рубль будет оставаться во власти глобальных событий и новостей, но рисков для его стабильности не видим".

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