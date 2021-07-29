Потенциал роста котировок акций "ПИКа" незначителен - BCS Express

Потенциал роста котировок акций "ГК ПИК" от текущих уровней незначителен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Котировки акций группы за текущую неделю выросли на 12%, каких-то важных корпоративных новостей при этом не появлялось, констатирует аналитик инвесткомпании. Цена просто вышла из бокового канала предыдущих недель, что спровоцировало характерный для бумаг компании импульс роста, отмечает Карпунин. В результате накануне были переписаны исторические максимумы.

"Восходящий тренд в акциях "ПИКа" - один из самых сильных на российском рынке. С весны прошлого года капитализация утроилась. При этом масштаб локальных коррекций, как правило, незначительный. Долгосрочный взгляд на бизнес компании положительный, но текущая оценка не выглядит заниженной и не предполагает значительного роста котировок бумаг", - указывает эксперт BCS Express.

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