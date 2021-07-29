Драйверов для роста цены нефти выше $75/барр. пока нет - ПСБ

Особых драйверов для роста цены нефти марки Brent выше $75 за баррель в настоящее время нет, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Статистика от Минэнерго США вышла схожей с API и показала сокращение по всем статьям, что оказало ценам на нефть некоторую поддержку (запасы сырой нефти сократились на 4,1 млн барр., запасы бензинов - на 2,3 млн барр., а дистиллятов - на 3,1 млн барр.). Мы продолжаем сохранять скептический взгляд на рынок нефти, отмечая его перекупленность и отсутствие особых драйверов для роста за пределы верхней границы диапазона $70-75 за баррель нефти марки Brent", - указывает Крылова в своем комментарии.

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