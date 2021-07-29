Доходность рублёвых облигаций в четверг, вероятно, продолжит снижение - Sber CIB

Доходность рублёвых облигаций в четверг, вероятно, продолжит снижаться на фоне сильных результатов аукционов Минфина - ведомство разместило в среду, 28 июля, самый большой объём бумаг с середины апреля текущего года, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доллар глобально дешевеет из-за осторожного настроя ФРС, и в этих условиях рубль может укрепиться до 73 руб./$1 в четверг, полагают эксперты инвестбанка. Этому, отмечают они, может помешать лишь статистика по ВВП США, если темпы роста американской экономики окажутся выше, чем прогнозируемые 8,5%.

Нефтяные котировки в четверг утром держатся около $75 за баррель марки Brent. Цена на нефть может закрепиться выше $75 за баррель, если в США выйдут сильные данные по ВВП, полагают в Sber CIB.

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