Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:

- Сбербанк и Mail.ru Group представят финансовые результаты за второй квартал 2021 года, "НОВАТЭК" проведет телефонную конференцию, посвященную отчетности;

- В России выйдут еженедельные данные по золотовалютным резервам;

- В США будут опубликованы данные по ВВП за второй квартал 2021 года, а также еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице (15:30 МСК) и статистика по рынку жилья и настроениям потребителей.

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