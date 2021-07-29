Доходность 10-летних ОФЗ останется на уровне 6,9% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в четверг останется около текущего уровня в 6,9% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 1-3 б.п, констатирует эксперт банка.

Инвесторы повысили спрос на рублевые гособлигации, что позволило Минфину успешно провести аукционы по размещению нового госдолга. Ведомство продало 8-летние ОФЗ на 70,5 млрд руб., при спросе 96,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,03% годовых против 7,04% по итогам торгов во вторник. 15-летний выпуск ОФЗ 26240 был размещен с доходностью по цене отсечения на уровне 7,23% (минус 2 б.п. к закрытию вторника). Объем размещения оставил 36 млрд руб. при спросе 62,1 млрд руб.

Спрос на длинные ОФЗ стимулируют ожидания снижения инфляции в долгосрочной перспективе, а также благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, отмечает Монастыршин.

Прошедшее в среду заседание ФРС не преподнесло сюрпризов, UST-10 торгуются с минимальными изменениями - около 1,24% годовых, констатирует аналитик ПСБ. Продолжение ФРС программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц поддерживает спрос на рисковые активы. В то же время умеренное давление на рынок оказывает рост заболеваемости COVID-19 в мире.

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