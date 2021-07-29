Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в четверг при условии сохранения спроса инвесторов на активы ЕМ, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отечественная валюта провела торговую сессию в среду с незначительным удорожанием и завершила день чуть ниже нашей целевой границы (73,5 руб./$1). Торговая активность оставалась повышенной с начала недели, чему способствовало сохранение спроса на ОФЗ и рост нефтяных котировок. Рост валют ЕМ, а также приближение дивидендных выплат "голубых фишек" (следующая неделя) выступили поддерживающим фактором. Заседание ФРС прошло в нейтральном фоне, по итогам которого не было принято значимых изменений, что способствовало росту общемировой конъюнктуры. Ожидания инвесторов переключились на отчет США по ВВП, где ожидается рост американской экономики. В четверг мы ожидаем движение доллара в сторону значения 73 руб./$1 при условии сохранения спроса инвесторов на активы ЕМ", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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