Утренние прогнозы: шансы на рост

Аналитики прогнозируют в четверг позитивное начало торговой сессии на рынке акций в России. Индекс Мосбиржи может уйти выше 3800 пунктов.

"Атон": "Утреннняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,75%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3790-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3810, 3830 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключены попытки его дальнейшего роста в район 3810-3830 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс Мосбиржи может попытаться взять уровень 3800 пунктов".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем роста в пределах 1%. На ход торгов окажут влияние публикации корпоративных отчетов в США и комментарии по итогам заседания ФРС. Рынок благоприятно воспримет новость о том, что повышение ставки откладывается. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3750-3800 пунктов".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Продолжающийся рост товарных рынков, по нашему мнению, позволит индексу Мосбиржи в четверг продолжить движение к отметке 3800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается умеренно позитивный. У российского рынка акций есть очень хорошие шансы продолжить рост и вернуться по индексу Мосбиржи в восходящий канал".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить восходящее движение, получая поддержку от оптимизма как на фондовых, так и на сырьевых площадках".