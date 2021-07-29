Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 29 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В центре внимания трейдеров также остается сезон отчетности. Прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,72%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК поднялся на 1,37%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК набрал 0,13%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне до двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом они предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $75,06 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,4% - до $74,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,72 за баррель, что на 0,46% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1% - до $72,39 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,411 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,091 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июля вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 721,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+1,28%), "ВЭБ.РФ-19" (+0,68%) и "АФК Система-1P-19" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,56%), "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,52%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Синара - транспортные машины" (СТМ) завершило размещение 5-летних "зеленых" облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 21 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,89% годовых. В конце мая СТМ полностью разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,1% годовых.

ООО "Промомед ДМ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,67% годовых. Сбор заявок прошел 28 июля. Объем выпуска в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 1 млрд рублей" до 1,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 июля. Ранее "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в программу облигаций ООО "Промомед ДМ" серии 001Р, из которых следует, что объем программы увеличивается с 1,5 млрд до 5 млрд рублей. Кроме того, эмитент добавил возможность размещать в рамках программы "зеленые", "социальные" и инфраструктурные облигации. "Мосбиржа" зарегистрировала данную программу в октябре 2020 года. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 10 лет.