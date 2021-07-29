Возможен рост индекса Мосбиржи к 3810-3830 пунктам в четверг - "Алго Капитал"

Возможен рост индекса Мосбиржи к уровням 3810-3830 пунктов в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3790-3800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3810, 3830 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключены попытки его дальнейшего роста в район 3810-3830 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация блока важных статистических показателей в США (15:30 МСК). Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и предварительную оценку динамики ВВП за второй квартал.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.