Драйверов для роста котировок акций "Энел Россия" в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Опубликованные финансовые результаты "Энел Россия" отражают продолжающуюся трансформацию компании, указывает аналитик. В 2020 году компания запустила Азовскую ВЭС, эффект от которой в полной мере станет заметен лишь во II полугодии 2021 года. В 2022 году ожидается пуск наиболее крупного проекта в рамках текущей стратегии - Кольской ВЭС. Это должно позволить компании довести показатель EBITDA от ВИЭ до 34%.

"Подтверждение планов по прибыли и дивидендам умеренно позитивно, однако драйвером для котировок бумаг оно не станет. "Энел Россия" - долгосрочная история, особенно после переноса дивидендов за 2020 год. Роста цены акций можно будет ожидать ближе к 2022-2023 гг., когда свой вклад в результаты начнет вносить Кольская ВЭС, а ожидания крупных дивидендов будут стимулировать акции к росту", - отмечает Пучкарев.

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