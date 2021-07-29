"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa с прогнозной ценой $282,7

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 13,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представила сильную отчетность за третий квартал 2021 финансового года, завершившийся 30 июня, констатирует эксперт Игорь Додонов.

Выручка повысилась на 26,7% в годовом выражении до $6,13 млрд и превзошла консенсус-прогноз на уровне $5,9 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 33,5% (г/г), до $4,27 млрд, при этом рентабельность по EBITDA улучшилась на 3,5 п. п. (до значительных 69,7%). Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 40,6% (г/г) (до $1,49) и оказалась заметно выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит на уровне $1,34.

"Мы позитивно оцениваем среднесрочные перспективы Visa, рассчитывая, что бизнес компании продолжит выигрывать от продолжающегося экономического восстановления в США и мире. Согласно последней оценке МВФ, американский ВВП в этом году вырастет на 7% после падения на 3,5% в 2020 году, причем уже в ближайшие месяцы экономическая активность в стране должна будет выйти на докризисный уровень. На этом фоне следует ожидать дальнейшего увеличения потребительских расходов, а также постепенного открытия границ и улучшения ситуации с международными поездками людей. И их траты во время путешествий должны будут помочь Visa восстановить доходы от трансграничных операций - единственную компоненту выручки, которая пока находится ниже докризисного уровня", - отмечает аналитик "Финама".

Что же касается более отдаленных перспектив роста Visa, то они, по мнению Додонова, также выглядят оптимистично и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. По оценке консалтинговой компании Capgemini, число безналичных транзакций в мире в 2020 году составило 766,1 млрд, увеличившись на 8,1% относительно предшествующего года. При этом в 2023 году показатель, как ожидается, достигнет 1,1 трлн, что предполагает среднегодовой темп роста (CAGR) в предстоящие три года на уровне 13,6%. И Visa, будучи ведущей платежной системой в мире, должна стать одним из главных бенефициаров данной тенденции, указывает эксперт инвесткомпании.

"Мы считаем, что стратегические альянсы и партнерства, инвестиции в технологические улучшения, а также диверсифицированный портфель продуктов и инициативы по выходу на новые рынки позволят Visa сохранить высокие темпы роста финпоказателей в долгосрочной перспективе, а также продолжить щедро вознаграждать своих акционеров", - отмечает Додонов.

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