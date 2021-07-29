Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций в среду показал уверенный рост. На протяжении всей дневной сессии по индексу Мосбиржи наблюдалось поступательное движение наверх. В результате ему удалось выйти из бокового коридора, наблюдавшегося в последние дни. Более того, этот подъем является развитием полноценного отскока рынка от нижней границы среднесрочного растущего тренда, - отмечает аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи допускаем возврат выше 3800 пунктов, однако о целях в районе 4000 пунктов пока говорить преждевременно. Об ухудшении ситуации можно будет говорить лишь при повторном спуске ниже 3700 пунктов".

Карпунин обращает внимание, что в сложившихся условиях акции нефтегазового сектора остаются привлекательными - позитивные ожидания сохраняются по акциям "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Роснефти".

Учитывая динамику золота, можно рассчитывать, по мнению эксперта, на продолжение подъема котировок бумаг "Полюса" и Polymetal.

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что в четверг финансовую отчетность за II квартал опубликуют Сбербанк, "Магнит" и Mail.ru Group; операционные результаты за II квартал представят OKEY Group, "ТГК-1", а также ГК "Мать и дитя".

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