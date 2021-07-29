.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent подорожала до $75 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Уровень одобрения ипотеки упал до 4-летнего минимума
Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет. К началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки. Это на 9 п.п. меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%,...
 
ФНС сможет на этапе проверки "блокировать" имущество бизнеса
Налоговые органы могут получить право оперативно, еще до окончания проверки, налагать обеспечительные меры на имущество должников, пишут "Ведомости". Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сообщает...
 
В РФ изменят подход к оценке риска компаний по "антиотмывочному" закону
Платформа "Знай своего клиента" (ЗСК), которая разрабатывается ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному закону". Она призвана повысить качество оценки подозрительных операций, защитить...
 
29 июля 2021 года 09:35

Brent подорожала до $75 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств АТР растут в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

В центре внимания трейдеров также остается сезон отчетности. Прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 0,1%. Компания по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.

Цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросла на 3,2%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,2%, хотя производитель iPhone увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку - на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) уменьшилась на 1,6%, несмотря на то, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку - на 27%.

Акции McDonald's Corp. (SPB: MCD) подешевели на 1,9%, хотя крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период допандемийного 2019 года.

Котировки акций Mondelez International (SPB: MDLZ) Inc. уменьшились на 2,8%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий увеличил чистую прибыль почти вдвое и отчитался о росте выручки во втором квартале на фоне активного спроса со стороны потребителей.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) потеряли в цене 2,9%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и получила выручку выше прогнозов рынка.

Котировки бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) выросли на 3,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль на 59% во втором квартале 2021 года, выручку - почти вдвое, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) подорожали на 7,6%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, выручку - вдвое. Сильные квартальные результаты позволили AMD улучшить годовой прогноз выручки.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) поднялись в цене на 4,2%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники неожиданно завершил второй квартал с прибылью, при этом выручка выросла на 44% и превзошла прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 127,59 пункта (0,36%) и составил 34930,93 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 0,82 пункта (0,02%), снизившись до 4400,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 102,01 пункта (0,7%) и составил 14762,58 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

"ФРС сохранила стимулирующую денежно-кредитную политику в краткосрочной перспективе. Хотя разговоры о планах сворачивания мер поддержки начались, облегчением для рынков может быть тот факт, что сроки не были обозначены", - говорит рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск поднялся на 0,66%.

В число лидеров роста котировок находятся акции выпускающей полупроводники Advantest Corp. (+7,7%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (+6,2%) и производителя микросхем SCREEN Holdings Co. Ltd. (+5,5%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. повышается на 3,7%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. увеличилась на 1,2%.

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 1,37%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%.

Наиболее существенный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции в Alibaba Health Information Technology Ltd. (+19,2%), Meituan (+10,5%) и Tencent Holdings Ltd. (+10,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding увеличиваются на 7,3%.

Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дорожают на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск набрал 0,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - на 0,9%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,2%, Kia Corp. - растет на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 мск поднялся на 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 1,7% и на 2% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне до двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $75 за баррель, что на $0,26 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,26 (0,4%) - до $74,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,67 за баррель, что на $0,28 (0,39%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1%) - до $72,39 за баррель.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом они предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

"Нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться в подвешенном состоянии некоторое время, - отмечает аналитик ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Неопределенность в отношении картины спроса сохраняется, поскольку заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 июля 2021 года 09:32
Доходность 10-летних ОФЗ останется в пятницу в середине диапазона 6,8-7,0% - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ останется в пятницу в середине диапазона 6,8-7,0% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Спрос на рисковые активы и цены на нефть в пятницу утром снижаются из-за роста заболеваемости COVID-19 и ужесточения антивирусных ограничений. На...    читать дальше
.
30 июля 2021 года 09:21
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Mail.ru
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг Mail.ru Group, говорится в комментарии BCS Express. Финансовые результаты Mail.ru Group за II квартал можно назвать нейтральными, считает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Темпы роста выручки были поддержаны...    читать дальше
.
30 июля 2021 года 09:12
"Финам" рекомендует покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6550 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Магнита" с прогнозной ценой 6550 рублей, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "29 июля об операционных результатах отчитался один из ведущих игроков на российском рынке продуктового ритейла -...    читать дальше
.
30 июля 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, вероятно, ниже 3800п - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, вероятно, ниже уровня в 3800 пунктов, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "В целом по индексу Мосбиржи мы видим продолжение отскока от нижней границы восходящего тренда. Благоприятный внешний фон позволил вернуться выше...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 19:46
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и активно дорожающей нефти
Москва. 29 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и спросу на риск после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая продемонстрировала нацеленность на сохранение мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение длительного времени.    читать дальше
.
29 июля 2021 года 19:15
Рынок акций РФ превысил 3800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме после заседания ФРС, упал Норникель из-за иска
Москва. 29 июля. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными новостями о решениях Федрезерва США по монетарной политике, индекс МосБиржи превысил рубеж 3800 пунктов. Просели акции "Норникеля" на фоне известий о новом иске Росрыболовства о возмещении ущерба после аварии на Норильской "ТЭЦ-3".    читать дальше
.
29 июля 2021 года 18:58
Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3760-3860п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3760-3860 пунктов. считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в четверг оставались в плюсе, но в рублевом сегменте прослеживалась некоторая неуверенность -...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 18:39
Изменения цен евробондов РФ в четверг оказались незначительными, реакция на заседание ФРС нейтральная
Москва. 29 июля. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной реакции американских казначейских обязательств (US Treasuries) на итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились.    читать дальше
.
29 июля 2021 года 18:35
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 379,1 рубля за штуку для обыкновенных акций (потенциал роста 24,8% от текущего уровня) и 341,2 рубля за штуку для привилегированных бумаг (потенциал роста 19,9% от текущего уровня) на конец 2021 года, сообщается в...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 18:10
ПСБ рекомендует держать бумаги Магнита с прогнозной ценой 6000 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой на уровне 6000 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Магнит" опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 9,6% г/г, EBITDA немного сократилась, а...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 17:42
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с повышением прогнозной цены до уровня 163,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "АЛРОСА" успешно преодолела последствия острого кризиса в алмазной отрасли, вызванного пандемией COVID-19,...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 17:11
Акции Facebook привлекательны в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"
Акции Facebook Inc. привлекательны для вложений на долгосрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Финансовые результаты Facebook оказались лучше ожиданий, хотя темпам расширения базы активных пользователей не удалось удивить инвесторов. Мы...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 16:43
Вероятен рост индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время - "Открытие Брокер"
Вероятно продолжение роста отечественных фондовых индексов в ближайшее время, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Российский рынок акций демонстрировал рост в первой половине торгового дня в четверг. Индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 3804,06 пункта. Внешний фон заметно улучшился...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 16:17
Сильных драйверов для роста котировок бумаг Evraz в настоящее время нет - "Велес Капитал"
Сильных драйверов для дальнейшего роста котировок бумаг Evraz в настоящее время нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Evraz представил слабые операционные результаты за второй квартал 2021 года. Выплавка стали и продажи стальной продукции продемонстрировали более...    читать дальше
.
29 июля 2021 года 15:47
Возможен рост котировок акций Ford Motor до $15 - BCS Express
Возможен рост котировок акций Ford Motor Co. до $15 за штуку, сообщается в комментарии BCS Express. "Американский автопроизводитель Ford Motor в среду после закрытия отчитался за II квартал текущего года, превысив прогнозные оценки аналитиков и повысив прогноз по прибыли на 2021 год. Котировки...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.