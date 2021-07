Brent подорожала до $75 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств АТР растут в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

В центре внимания трейдеров также остается сезон отчетности. Прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 0,1%. Компания по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.

Цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросла на 3,2%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,2%, хотя производитель iPhone увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку - на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) уменьшилась на 1,6%, несмотря на то, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку - на 27%.

Акции McDonald's Corp. (SPB: MCD) подешевели на 1,9%, хотя крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период допандемийного 2019 года.

Котировки акций Mondelez International (SPB: MDLZ) Inc. уменьшились на 2,8%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий увеличил чистую прибыль почти вдвое и отчитался о росте выручки во втором квартале на фоне активного спроса со стороны потребителей.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) потеряли в цене 2,9%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и получила выручку выше прогнозов рынка.

Котировки бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) выросли на 3,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль на 59% во втором квартале 2021 года, выручку - почти вдвое, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) подорожали на 7,6%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, выручку - вдвое. Сильные квартальные результаты позволили AMD улучшить годовой прогноз выручки.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) поднялись в цене на 4,2%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники неожиданно завершил второй квартал с прибылью, при этом выручка выросла на 44% и превзошла прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 127,59 пункта (0,36%) и составил 34930,93 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 0,82 пункта (0,02%), снизившись до 4400,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 102,01 пункта (0,7%) и составил 14762,58 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

"ФРС сохранила стимулирующую денежно-кредитную политику в краткосрочной перспективе. Хотя разговоры о планах сворачивания мер поддержки начались, облегчением для рынков может быть тот факт, что сроки не были обозначены", - говорит рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск поднялся на 0,66%.

В число лидеров роста котировок находятся акции выпускающей полупроводники Advantest Corp. (+7,7%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (+6,2%) и производителя микросхем SCREEN Holdings Co. Ltd. (+5,5%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. повышается на 3,7%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. увеличилась на 1,2%.

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск вырос на 1,37%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%.

Наиболее существенный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции в Alibaba Health Information Technology Ltd. (+19,2%), Meituan (+10,5%) и Tencent Holdings Ltd. (+10,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding увеличиваются на 7,3%.

Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дорожают на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск набрал 0,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - на 0,9%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,2%, Kia Corp. - растет на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 мск поднялся на 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 1,7% и на 2% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне до двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $75 за баррель, что на $0,26 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,26 (0,4%) - до $74,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,67 за баррель, что на $0,28 (0,39%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1%) - до $72,39 за баррель.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом они предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

"Нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться в подвешенном состоянии некоторое время, - отмечает аналитик ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Неопределенность в отношении картины спроса сохраняется, поскольку заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти".