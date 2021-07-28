Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро перед оглашением результатов заседания ФРС США по ставке

Москва. 28 июля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 73,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,05 руб./EUR1, подешевев на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,5 копейки - до 79,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы сосредоточены на ожидании результатов заседания ФРС США. Поддержку рублю на торгах среды оказывали остаточный спрос на рублевую ликвидность в рамках налогового периода июля, повышение цен на нефть, а также удачные аукционы Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС завершит в среду вечером двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время (21:00 МСК). Глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 21:30 МСК.

Руководители ФРС на июльском заседании должны активизировать обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов, прогнозируют аналитики. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Экономика США продолжала укрепляться с конца мая по начало июля, демонстрируя темпы роста от умеренных до мощных, говорилось в последнем региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Сегменты экономики, показавшие подъем выше среднего, включают транспорт, путешествия и туризм, производство, нефинансовые услуги.

При этом полугодовой доклад ФРС, опубликованный в середине июля, показал, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции. Федрезерв отметил риск того, что пандемия будет иметь "долгосрочные последствия для структуры рынка труда", в том числе в связи с тем, что она ускорила введение новых технологий.

Мнение руководства ФРС о том, что будет являться "полной занятостью", станет ключевым для принятия решения относительно того, когда стоит приступать к подъему ставок, поскольку инфляция, возможно, уже близка к целевому уровню, отмечают эксперты.

Руководители Федрезерва в ходе предыдущего заседания, состоявшегося в середине июня, предполагали, что им, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания.

Нынешняя дискуссия будет затрагивать два вопроса: когда начинать сворачивание программы покупки активов и как быстро сокращать ее объем. Ответы на эти вопросы имеют большое значение для финансовых рынков, поскольку представители ФРС заявляли, что вряд ли будут думать о повышении процентных ставок до завершения программы покупки облигаций.

В настоящее время объем выкупа активов составляет $120 млрд в месяц, программа была запущено в июне 2020 года.

Поддержку рублю оказали удачные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Ведомство в среду разместило бумаги на общую сумму 106,524 млрд рублей, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля и рекордным объемом для постсанкционных выпусков, размещаемых после 14 июня.

Максимальный объем размещения за три с половиной месяца стал следствием улучшения конъюнктуры внутреннего долгового рынка, наблюдаемого в последние дни, что позволило ведомству объявить первичные аукционы ОФЗ-ПД без установления лимитов впервые с 9 июня, то есть впервые с момента введения американских санкций на российский рублевый госдолг - 14 июня (именно с этой даты ведомство перешло к размещению новых постсанкционных выпусков ОФЗ). На последнем безлимитном аукционе были размещены ОФЗ-ПД серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года на сумму 60,987 млрд рублей по номиналу.

На первом аукционе, состоявшемся 28 июля, было продано ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на общую сумму 70,538 млрд рублей при спросе 96,406 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 98,8359% от номинала, что соответствует доходности 7,02% годовых.

На втором аукционе было продано ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года на общую сумму 35,986 млрд рублей при спросе 62,145 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99,1503% от номинала, что соответствует доходности 7,21% годовых.

При этом ранее рубль не отреагировал на заявления президента США Джозефа Байдена о том, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года, распространяя дезинформацию. Об этом он сказал 27 июля на встрече с руководством и сотрудникам разведсообщества.

Президент США также выразил мнение, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы. "Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути. "Они, как минимум, не верны по своей сути", - сказал он журналистам, комментируя слова Байдена.

Песков признал, что Россия является "крупнейшей ядерной державой", и страной, "где достаточно большой нефтегазовый сектор". "Вместе с тем, утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - продолжил он.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, в среду рубль, как и многие другие валюты EM, значительную часть дня умеренно укреплялся, хотя к вечеру растерял часть роста. "Для рубля позитив был связан с ростом нефтяных цен, кроме того, его котировки поддерживали остаточные продажи валютной выручки компаниями-экспортерами в рамках налогового периода. Впрочем, сегодня рубль окончательно потеряет поддержку налогового фактора, в связи с чем в оставшуюся часть недели он будет относительно слабым. Со стороны геополитических новостей сегодня сообщалось, что Джо Байден считает жесткие санкции против РФ неэффективными и опасными, что, впрочем, было преимущественно проигнорировано рынком. Мы ожидаем, что сегодня ФРС на фоне слабого восстановления рынка труда и ухудшающейся эпидемиологической ситуации не станет существенно ужесточать свою риторику и сообщать о конкретных сроках начала сворачивания программы покупки активов. Это должно умеренно поддержать спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль. Впрочем, эффект от заседания ФРС будет виден уже только на завтрашних торгах - мы ожидаем, что рубль может немного укрепиться, но движение будет ограничено в связи с окончанием налогового периода", - говорит Пономарева.

Цены на нефть повышаются в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах топлива в стране за неделю.

Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики продолжают ограничивать рост котировок, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 0,46% - до $74,82 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,84% - до $72,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,09 млн баррелей - до 435,6 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Снижение запасов отмечено по итогам девятой из последних десяти недель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 июля на 23,83 копейки, до 73,6088 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,46 копейки, до 86,9173 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 21,02 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,5562 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 15,27 копейки и составил 73,6 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 705,989 млн, из которых $713,644 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 992,345 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 7,42 копейки, до 86,8668 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,18 копейки и составил 86,8798 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR499,721 млн, из которых EUR163,041 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR336,68 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 6,63% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 6,77% годовых. Тем временем, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 7,14% годовых, ставка на 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,29% годовых.