Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 28 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 27 июля и составила 115,13% от номинала, что соответствует доходности 1,525% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к закрытию вторника).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,58% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 147,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 27 июля всего на 4 базисных пункта - до 135,3% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,555% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 2 базисных пункта - до 130,28% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 3,545% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 114,04% от номинала, что соответствует доходности 1,705% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,73% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,73% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 4 базисных пункта, подешевев до 127,23% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,62% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 112,16% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,05% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций вновь наблюдалась консолидация котировок вблизи достигнутых ранее уровней в ожидании объявления в среду вечером итогов июльского заседания ФРС США. При этом поддержку отечественным бумагам оказывают такие факторы, как некоторое снижение геополитических рисков, в целом позитивный настрой инвесторов на мировых долговых рынках. С другой стороны, этого пока недостаточно для формирования устойчивой тенденции к ценовому росту. К тому же заявления Минфина РФ о возможном предложении до конца этого года новых бумаг, номинированных в евро, оказывают некоторое сдерживающее влияние на участников рынка, которые пока не спешат наращивать позиции в российских еврооблигациях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.