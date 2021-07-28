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28 июля 2021 года 19:22

"Быки" рынка акций РФ разогрели индексы к уровням середины июля перед итогами заседания ФРС США

Москва. 28 июля. "Быки" рынка акций РФ в среду на фоне улучшения внешней конъюнктуры разогрели индексы к уровням середины июля в преддверии итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3782,28 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1616,34 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 73,72 рубля (-0,01 рубля).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" сообщил в среду, что экономика РФ в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в IV квартале 2019 года, на 0,1%.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" во втором квартале 2021 года выросла до 99,3 млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя годом ранее (41,6 млрд рублей), сообщила компания. Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании в отчетном периоде в размере 96,7 млрд рублей. Выручка "НОВАТЭКа" выросла до 264,5 млрд рублей против 143,9 млрд рублей (в 1,8 раза больше).

Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2", сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG. "Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%", - отмечают строители.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2021 г. снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,7 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 1%, до 49,8 млрд руб., обновив рекордный показатель прошлого года, сообщила "РусГидро". Выручка составила 95,9 млрд руб., прибавив 5,3%.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "АФК Система" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, улучшение ситуации к закрытию азиатских рынков, рост европейских индексов в среду и относительное спокойствие в сырьевых контрактах обеспечили российских покупателей уверенностью.

Закрытие дня выше 3750 пунктов по индексу МосБиржи дает сигнал на продолжение движения рынка в направлении 3800 пунктов. Вероятно, что сценарий текущей недели во многом повторит предыдущую пятидневку, когда в начале рынки были под давлением, но затем показали рост.

Европейские индексы выросли на фоне постепенного улучшения ситуации в Азии, а также сильной корпоративной отчетности (британский банк Barclays возобновляет выплату дивидендов после сильного квартала, отчет Deutsche Bank превзошел ожидания по прибыли, французская Kering Group удвоила прибыль в II квартале). Нефть сохраняла попытки удержаться в "плюсе" на фоне оптимистичного отчета по запасам в США. Судя по всему, инвесторы вряд ли негативно отреагируют на решение ФРС - американский регулятор может подготовить рынок к тому, что в ближайшие месяцы начнется сокращение программы покупки облигаций, но процесс этот будет постепенным, считает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что относительным позитивом среды стала стабилизация ситуации на азиатских площадках после двухдневных распродаж, вызванных ужесточением регуляторной политики Китая в отношении частного бизнеса. Хотя китайский индекс Shanghai Composite обновил 9-месячный минимум, он сумел отскочить от него и итоговые потери оказались не столь существенными. Поддержку нефтяным ценам в среду оказала статистика по запасам сырья в США.

От ФРС США могут поступить более конкретные сигналы о сроках начала сворачивания монетарных стимулов на фоне высокой инфляции и быстрого восстановления экономики. Рынки могут крайне негативно отреагировать на признаки скорого и резкого уменьшения вливаний ликвидности со стороны ФРС. Это способно вызвать активный рост доллара.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, от Федрезерва США не ожидают сигналов в пользу скорого ужесточения денежно-кредитных условий, в том числе ввиду распространения новых штаммов коронавируса, но ФРС, тем не менее, может обозначить планы по сворачиванию покупок активов и изменению процентных ставок на ближайшие годы. Явные сигналы ФРС о готовности вскоре свернуть стимулирующие меры несут риски для покупателей акций.

Технически американский рынок продолжает смотреть вверх, хотя на графиках индикаторов S&P 500 и Nasdaq прослеживаются сигналы в пользу возможного краткосрочного разворота и неоправданно высоких текущих уровней. При нейтральных итогах заседания ФРС рынок в четверг переключится на оценку перспектив мировой экономики и, в частности, на первые данные по ВВП США за II квартал.

Индексы МосБиржи и РТС в среду подросли, причем второй преодолел 1615 пунктов, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика, что дает позитивный сигнал. Среднесрочный восходящий тренд не теряет актуальности до тех пор, пока индексы МосБиржи и РТС остаются выше отметок 3695 и 1570 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3700-3800 пунктов, считает Кожухова.

В среду в Азии преобладало снижение индексов вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, но гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%), но подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-1,2%) и Штаты (индекс S&P 500 растет на 0,1%, Nasdaq прибавляет 0,6%).

Итоги заседания Федрезерва США будут подведены вечером в среду, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о ВВП во II квартале.

Ожидается, что руководители американского ЦБ на заседании активизируют обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Нефть Brent в среду поднималась до $75,3 за баррель на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,73 млн баррелей, после чего скорректировалась. Официальные данные Минэнерго США по запасам также оказались позитивными для котировок. Так, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина снизились на 2,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,24-1,3 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7-1,6 млн).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,75 за баррель (+0,4% и -0,03% во вторник), сентябрьская цена WTI - $72,18 за баррель (+0,7% и -0,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+9,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,9% и +5,6% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,6%).

OR Group (MOEX: ORUP) (+3,7%) (ранее - группа компаний "Обувь России") в январе-июне 2021 года получила консолидированную выручку по РСБУ в размере 4,416 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчете компании.

Выручка группы за июнь 2021 года составила 669 млн рублей, за второй квартал выручка выросла на 68,3% в сравнении с показателем второго квартала 2020 года, до 2,146 млрд рублей.

Чистая прибыль "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,2%) по РСБУ в I полугодии снизилась на 2,1% в годовом выражении, до 7,8 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка при этом выросла на 10,4%, до 45,2 млрд руб.

ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+0,6%) не меняет планы направить на дивиденды в 2022 году 3 млрд руб., заявила финдиректор компании Юлия Матюшова в ходе телефонной конференции с аналитиками. В 2020 году "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 годы в размере 3 млрд руб. в год. В 2020 году эта сумма была выплачена акционерам. Но в ходе Дня стратегии в феврале 2021 года менеджмент компании объявил, что выплаты 2021 года будут перенесены на 2023 год.

"После прохождения поворотного 2021 г., периода стратегического репозиционирования и волатильности доходов, мы планируем распределить в 2022 г. дивиденды в размере 3 млрд руб. по результатам 2021 г. и порядка 5,2 млрд руб. - в 2023 г., что включает в себя 65% от чистой прибыли 2022 г. и фиксированные дивиденды в размере 3 млрд руб., перенесенные с 2021 г., в результате чего дивиденды на акцию вырастут почти до 0,15 руб.", - сообщала компания.

Также "Энел Россия" подтвердила планы заработать 7,5 млрд руб. EBITDA и 3 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2021 года, заявила Матюшова.

В среду "Энел Россия" опубликовала результаты по итогам I полугодия 2021 года: чистая прибыль составила 2 млрд руб. (-27,7% к аналогичному результату прошлого года), EBITDA - 3,96 млрд руб. (-28,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-10,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,8%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,72 млрд рублей (из них 8,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,24 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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