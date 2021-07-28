ПСБ рекомендует держать акции Яндекса с прогнозной ценой 5200 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 5200 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Оцениваем финансовые результаты "Яндекса" за второй квартал 2021 года умеренно положительно. Выручка оказалась лучше прогнозов, но ряд показателей остается под давлением результатов "Яндекс.Маркета", который на текущий момент остается убыточным. С прошлого года "Яндекс" самостоятельно развивает направление "Яндекс.Маркета" в рамках раздела активов со Сбербанком и, судя по росту GMV в 2,5 раза, имеет перспективы вывести сегмент на безубыточность в ближайшие годы. Рекомендуем держать" акции, целевой уровень - 5200 рублей", - отмечает эксперт банка Людмила Теличко.

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