"Финам" рекомендует покупать бумаги НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1778,9 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1778,9 рубля, что предполагает потенциал роста 11,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В целом финансовые результаты "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2021 года выглядят нейтрально. Несмотря на впечатляющий рост год к году, они с хорошей точностью совпали как с нашими ожиданиями, так и с ожиданиями рынка. Теперь внимание инвесторов будет сконцентрировано на конференц-звонке, который состоится в четверг (16:00 МСК). На нём в центре внимания будут комментарии насчёт прогресса реализации СПГ-проектов, доли долгосрочных контрактов в поставках СПГ с "Ямал СПГ", а также общие комментарии по текущей и прогнозной ситуации на рынке СПГ и природного газа", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.