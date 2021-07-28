ПСБ рекомендует держать акции НОВАТЭКа

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1760 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы положительно оцениваем финансовую отчетность "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2021 года. Результаты оказались чуть лучше ожиданий, чему способствовал рост объемов реализации газа и высокие цены. Полагаем, что результаты за третий квартал будут не хуже при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Рекомендуем держать акции "НОВАТЭКа" как высокорентабельного производителя СПГ с четкой стратегией развития и крепким балансом, целевой уровень - 1760 рублей за бумагу", - указывает эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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