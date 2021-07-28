Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 28 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и улучшения настроений глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,77 руб./EUR1, подешевев на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,76 копейки - до 79,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 июля на 23,83 копейки, до 73,6088 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,46 копейки, до 86,9173 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти и благодаря повышению спроса инвесторов на рисковые активы. При этом в целом активность игроков находится на невысоком уровне, так как они ждут результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС завершит в среду вечером двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время (21:00 МСК). Глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 21:30 МСК.

Руководители ФРС на июльском заседании должны активизировать обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов, прогнозируют аналитики. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Экономика США продолжала укрепляться с конца мая по начало июля, демонстрируя темпы роста от умеренных до мощных, говорилось в последнем региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Сегменты экономики, показавшие подъем выше среднего, включают транспорт, путешествия и туризм, производство, нефинансовые услуги.

При этом полугодовой доклад ФРС, опубликованный в середине июля, показал, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции. Федрезерв отметил риск того, что пандемия будет иметь "долгосрочные последствия для структуры рынка труда", в том числе в связи с тем, что она ускорила введение новых технологий.

Мнение руководства ФРС о том, что будет являться "полной занятостью", станет ключевым для принятия решения относительно того, когда стоит приступать к подъему ставок, поскольку инфляция, возможно, уже близка к целевому уровню, отмечают эксперты.

Руководители Федрезерва в ходе предыдущего заседания, состоявшегося в середине июня, предполагали, что им, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания.

Нынешняя дискуссия будет затрагивать два вопроса: когда начинать сворачивание программы покупки активов и как быстро сокращать ее объем. Ответы на эти вопросы имеют большое значение для финансовых рынков, поскольку представители ФРС заявляли, что вряд ли будут думать о повышении процентных ставок до завершения программы покупки облигаций.

В настоящее время объем выкупа активов составляет $120 млрд в месяц, программа была запущено в июне 2020 года.

Рубль не отреагировал на заявления президента США Джозефа Байдена о том, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года, распространяя дезинформацию. Об этом он сказал 27 июля на встрече с руководством и сотрудникам разведсообщества.

Президент США также выразил мнение, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы. "Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути. "Они, как минимум, не верны по своей сути", - сказал он журналистам, комментируя слова Байдена.

Песков заметил, что американский президент сделал это заявление, выступая перед сотрудниками национальной разведки США. "Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления", - сказал он.

Песков признал, что Россия является "крупнейшей ядерной державой", и страной, "где достаточно большой нефтегазовый сектор". "Вместе с тем, утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - продолжил он.

Цены на нефть повышаются в среду на фоне данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе.

Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики продолжают ограничивать рост котировок, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,27% - до $74,68 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,46% - до $71,98 за баррель.

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 17:30 МСК в среду, подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма коронавируса будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

"В среду рубль растет к доллару и евро, другие валюты EM также преимущественно укрепляются. Сегодня рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" может быть на более высоких уровнях в четверг и в пятницу. Тем не менее поддержать рубль как рисковый актив может заседание ФРС, результаты которого, вероятно, немного снизят ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Наша валюта определенно пользуется поддержкой стабильно высоких цен на нефть, которые на этой неделе курсируют в районе отметки 74 доллара за баррель, встречая покупки на падении, что является неплохим сигналом с точки зрения технического анализа. Также игроки с оптимизмом ждут официальную статистику Минэнерго США после "бычьего" отчета API, вышедшего накануне. (. . .) Кроме того, в среду вечером ФРС огласит свое решение по денежно-кредитной политике, которое повлияет на динамику долларовых пар до конца торговой недели. Ястребиные нотки в комментариях главы центробанка Пауэлла способны подогреть спрос на "американца". Рубль будет реагировать на итоги заседания уже в четверг и может начать день с падения, если надежды "быков" по USD оправдаются", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 6,63% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 6,77% годовых. Тем временем, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 7,14% годовых, ставка на 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,29% годовых.